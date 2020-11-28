Украинские гимнастки взяли "золото" чемпионата Европы в упражнении с пятью мячами (видео)

Смотрите "золотое" выступление наших девушек, оставивших у себя за спиной Израиль и Эстонию

Сборная Украины выиграла еще одно "золото" на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Киеве! Нашим девушкам не нашлось равных в групповых упражнениях с пятью мячами. Набрав 35,35 балла, украинки опередили Израиль (34,45) и Эстонию (32,8).

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До этого золотую медаль чемпионата Европы по художественной гимнастике взяла украинская грация Полина Карика. Она заняла первое место в индивидуальном упражнении с мячом среди юниорок.

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Ранее мы писали, что Потап написал гимн для чемпионата Европы в Киеве, а исполнила его Мишель Андраде.

Все подробности в спецтеме Лучшие грации Европы в Киеве

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