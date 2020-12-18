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Украинские борцы завоевали еще три медали Кубка мира

18 декабря, 23:23

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Наши поднимались на пьедестал в Белграде в вольной борьбе за "бронзой"

В столице Сербии подходит к завершению Кубок мира по спортивной борьбе. Несколькими днями ранее украинские борцы-классики взяли две медали Кубка мира. Сегодня наши парни пополнили свой багаж в вольной борьбе.

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Так получается, что украинские мужчины завоевывают только бронзовые награды. Первым среди "вольников" отметился Андрей Яценко (на фото). В весовой категории до 57 кг он умудрился вырвать медаль на последних секундах схватки с сербом Стефаном Мичичем! До этого он проигрывал 0:2, но в активные решающие мгновения продемонстрировал характер и мастерство и победил.

Позже его примеру последовали еще двое наших борцов. В весовой категории до 79 кг Василий Михайлов со счетом 3:2 победил призера молодежного чемпионата Европы (до 23 лет) Ахсарбека Гулаева из Словакии, пишет xsport. А в весе до 65 кг уроженец Мелитополя Гор Оганесян в дуэли за третье место просто разгромил соперника из Молдовы Николая Грахмеза – 7:1.

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кубок мира Белград спортивная борьба
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