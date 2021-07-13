Украинская легкоатлетка-красавица выиграла элитный турнир в Англии перед Олимпиадой

Прыгунья в длину Марина Бех победила на этапе "Бриллиантовой лиги" в Гейтсхеде, на 12 сантиметров опередив немецкую звезду Малайку Мигамбо

Марина Бех-Романчук в полете / Фото: Twitter

В прекрасном настроении отправится на Олимпийские игры украинка Марина Бех-Романчук. Во вторник вечером наша красавица из Хмельницкого выиграла престижный турнир серии "Бриллиантовая лига" в британском городе Гейтсхед.

На днях украинская красотка Бех страстно целовалась на крыше в Киеве.

В соревнованиях в прыжках в длину Марина показала результат 6,77 м и на 12 см опередила чемпионку мира – "серебряную" немку Малайку Мигамбо. Украинка сумела сохранить силы до конца, и лучшие прыжки продемонстрировала в последних, пятой и шестой, попытках (6,77 м и 6,67 м). Третье место заняла испанка Фатима Диаме.

После успеха Бех-Романчук принимала заслуженные поздравления от соперниц, с которыми уже очень скоро придется соревноваться на Олимпиаде-2020 в Токио. Стартует она уже 23 июля.

В этом году наша легкоатлетка выигрывала чемпионат Европы в помещениях, который прошел в польской Торуни.

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