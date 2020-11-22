Украинская легкоатлетка-красавица поздравила мужа с рекордом интимным фото

Накануне вечером Михаил Романчук выиграл соревнования в Будапеште на дистанции 800 метров вольным стилем. Как мы писали, украинец побил рекорд Европы в плавании, державшийся восемь лет. 24-летний волынянин всего на 0,05 секунды опередил норвежца Кристиансена.

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Сексуальная супруга Михаила, легкоатлетка Марина Бех, тепло поздравила его с первым в его жизни достижением такого уровня. Призерка чемпионата мира по прыжкам в длину показала в соцсетях фото с Романчуком. Михаил обнимает Марину, на шее у каждого висит по медали, при этом он стоит с голым торсом, а она – в топике. Под фотографией девушка написала:

"Ты – мой герой. Я так горжусь тобой".

Марина и Михаил женаты уже двух лет и недавно отметили бумажную свадьбу.

Реклама Михаил Романчук и Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Сама же Бех-Романчук тем временем отправилась на тренировочный сбор в Турцию. Уже сегодня утром она порадовала своих подписчиков новыми видеороликами из отеля, расположенного прямо на стадионе.

Однако о муже девушка не забывает, пребывая за него за сотни километров.

Реклама Марина Бех-Романчук и Михаил Романчук / Фото: Instagram

Ранее Марина Бех-Романчук поразила своими формами после рекорда.

Смотрите, как Марина ела "вредную" пищу в Берлине:

Марина Бех-Романчук, еда в Берлине Видео: Instagram

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