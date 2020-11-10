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Украинская легкоатлетка-красавица иронично похвасталась "счастьем" после тренировок

10 ноября, 14:09

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Прыгунья в высоту Юлия Левченко умеет симпатично улыбаться и смеяться над собой

Знаменитая украинская легкоатлетка Юлия Левченко поделилась новыми сообщениями в соцсетях. Призерка чемпионатов мира и Европы в прыжках в высоту рассказала, как непросто приходится тренироваться, чтобы достигать высот. А недавно Левченко покорила Говерлу и прокатилась на самом длинном троллее Украины.

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Сегодня уроженка Бахмута, что в Донецкой области, на страничке в Instagram выложила фото и видео своего дня тренировок. Девушка смогла посмеяться над собой, изобразив на трех фотографиях "настроение счастья". Судя по всему, после напряженных занятий у Юли не осталось сил даже улыбаться, а счастье состоит уже просто в возможности отдохнуть.

Правда, Левченко похвасталась и возможностью посмаковать сладкое на завтрак – заправиться калориями перед тренировками.

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Завтрак Юлии Левченко Видео: Instagram

Ранее украинские атлеты собрали богатый урожай медалей на "Бриллиантовой лиге" в Риме. Напомним, Левченко установила юниорский рекорд Украины, а ее личным достижением являются прыжки на 2,02 м.

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Смотрите, как ранее Юлия дефилировала в купальнике:

Юлия Левченко, дефиле в купальнике

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легкая атлетика видео усталость Прыжки в высоту тренировки Юлия Левченко
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