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Украинская красотка страстно целовалась на крыше с чемпионом Европы

Елена Павлова Елена Павлова
11 июля, 23:10
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Чемпионка Европы по прыжкам в длину Марина Бех и чемпион Европы по плаванию Михаил Романчук устроили в Киеве романтический вечер перед выездом на Олимпиаду-2020 в Токио
Марина Бех и Михаил Романчук устроили свидание на крыше
Марина Бех и Михаил Романчук устроили свидание на крыше / Фото: Instagram

Одна из самых красивых пар украинского спорта прыгунья в длину Марина Бех-Романчук и пловец Михаил Романчук устроили романтический вечер перед выездом на Олимпийские игры-2020 в Токио. Игры в столице Японии пройдут с 23 июля по 8 августа. Украину на летней Олимпиаде представят 158 олимпийцев.

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Спортсмены, которые совсем скоро будут бороться за медали в Японии, пили чай за закате на одной из крыш Киева с видом на Днепр, танцевали при свечах и целовались. А легкоатлетка была неотразима в золотом летящем платье с распущенными волосами.

"Слова тут просто лишние...", – подписала фото и видео с любимым мужем в Instagram Марина

"Страстная горячая любовь двух птиц", – написал один из фоловеров Бех-Романчук. "Когда любовь в воздухе", "Крутышки", "Кайфуйте, красавчики", – писали другие подписчики.

Влюбленные Марина Бех и Михаил Романчук
Влюбленные Марина Бех и Михаил Романчук / Фото: Instagram

Марина Бех-Романчук и ее муж
Марина Бех-Романчук и ее муж / Фото: Instagram

Ранее мы писали, что звезда мирового спорта в восторге от столицы.

А также сообщали, что Украина представила форму на Олимпиаду-2020: цвета символизируют надежду и веру.

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И
Г
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Италия
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4
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Швейцария
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4
4
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
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3
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#
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И
Г
О
1
Нидерланды
3
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9
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И
Г
О
1
Англия
3
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7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
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И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
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4
Венгрия
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Воскресенье, 11 июля
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