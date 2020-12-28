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Украинская красотка Дарья Белодед признана лучшей дзюдоисткой мира

28 декабря, 15:58

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинка к 20 годам дважды побеждала на чемпионате мира и является фавориткой Олимпиады

Международная федерация дзюдо признала украинку Дарью Белодед лучшей дзюдоисткой 2019-2020 годов. Несмотря на юный возраст, Дарья уже является двукратной чемпионкой мира и победительницей Европейских игр-2019.

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Белодед также входит в число главных надежд Украины на Олимпиаде-2020 в Токио, которые были перенесены на следующее лето из-за пандемии.

Кроме этого, украинка дважды выигрывала золото на чемпионатах Европы (2017 и 2019), а в этом году не смогла посетить континентальное первенство из-за "коварной простуды". Отец и тренер Дарьи настаивал, что это был не коронавирус, хотя в это же время COVID-19 перенес ее бывший парень Денис Попов из "Динамо".

В начале декабря Дарья и Денис шокировали новостью о расставании. Денис и Даша засветили свои отношения в конце лета. Сначала они вместе пришли на премьеру короткометражного документального фильма "Анаконда" – о самой юной двукратной чемпионке мира по дзюдо. А затем в соцсетях Дарья показала огромнейший букет роз, которые ей подарил защитник "Динамо" на 20-летие.

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дзюдо Дарья Белодед

Источник: Сегодня|Спорт

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