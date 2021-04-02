Украинская красавица претендует на звание лучшей в Европе

Легкоатлетка Марина Бех в марте выиграла континентальное первенство в прыжках в длину

Знаменитая украинская спортсменка Марина Бех-Романчук – снова в центре внимания. На этот раз 26-летняя девушка из Хмельницкой области претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам марта. Напомним, Марина Бех-Романчук – чемпионка Европы.

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Функционеры легкой атлетики проводят голосование в соцсетях. Украинка – одна из четырех претенденток на почетное звание. Ее конкурентки: спринтерка Айла Дель Понте из Швейцарии, многоборка из Бельгии Нафиссату Тиам и Надин Виссер – чемпионка Европы в беге на 60 м с барьерами. Свое мнение можно высказать до полудня вторника (по среднеевропейскому времени), 6 марта.

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После континентального форума в польской Торуни Марина Бех-Романчук отправилась на восстановительный сбор в Турцию. Там украинская звезда продолжает подготовку к летним Олимпийских играм, которые пройдут в Японии.

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