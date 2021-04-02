Українська
$ 27,83
32,7
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Украинская красавица претендует на звание лучшей в Европе

2 апреля, 18:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Легкоатлетка Марина Бех в марте выиграла континентальное первенство в прыжках в длину

Знаменитая украинская спортсменка Марина Бех-Романчук – снова в центре внимания. На этот раз 26-летняя девушка из Хмельницкой области претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам марта. Напомним, Марина Бех-Романчук – чемпионка Европы.

Реклама

Функционеры легкой атлетики проводят голосование в соцсетях. Украинка – одна из четырех претенденток на почетное звание. Ее конкурентки: спринтерка Айла Дель Понте из Швейцарии, многоборка из Бельгии Нафиссату Тиам и Надин Виссер – чемпионка Европы в беге на 60 м с барьерами. Свое мнение можно высказать до полудня вторника (по среднеевропейскому времени), 6 марта.

Накануне секс-символ легкой атлетики в соблазнительной позе призналась в любви.

После континентального форума в польской Торуни Марина Бех-Романчук отправилась на восстановительный сбор в Турцию. Там украинская звезда продолжает подготовку к летним Олимпийских играм, которые пройдут в Японии.

Реклама

Читайте также:Самые популярные девушки украинского спорта. Рейтинг.

Смотрите, как Марина красовалась перед зеркалом в спортзале:

Марина Бех в спортзале похвасталась фигурой

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

легкая атлетика Европа претендент Марина Бех лучшая спортсменка
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Шевчук позвонил первым владельцам автомобилей от Favbet. Их эмоции бесценны!
Шевчук позвонил первым владельцам автомобилей от Favbet. Их эмоции бесценны!Другие
"Это просто кайф": вид сверху на тренировке сексуальной спортсменкиДругие
Нижнее белье, через которое видно все: слишком откровенные фото ринг-герл
Нижнее белье, через которое видно все: слишком откровенные фото ринг-герлДругие
Блестящая чемпионка Белодед поразила новой прической
Блестящая чемпионка Белодед поразила новой прическойДругие
Рейтинг роста мировых рекордов: почему дискоболы круче спринтеров
Рейтинг роста мировых рекордов: почему дискоболы круче спринтеровДругие
Самая горячая фанатка американского футбола: смотрите не обожгитесь
Самая горячая фанатка американского футбола: смотрите не обожгитесьДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять