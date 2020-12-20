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Украинская гимнастка в 16 лет взяла две медали чемпионата Европы

20 декабря, 20:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Анастасия Мотак успешно дебютировала на взрослом уровне

Сегодня в турецком городе Мерсин завершился чемпионат Европы по спортивной гимнастике. В последний день турнира украинки завоевали еще три бронзовые медали: две – во взрослых соревнований, одну – в юниорских.

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16-летняя Анастасия Мотак дебютировала во взрослой сборной Украины и сразу же поднялась на пьедестал. Уроженка Житомирской области в опорном прыжке и в упражнении на бревне. Причем, на бревне Мотак набрала такую же сумму баллов, как и соотечественница Анастасия Бачинская (13,100). Решающую роль сыграла более высокая сложность программы.

А в юниорском турнире еще одну "бронзу" нашей сборной принесла Дарья Лыска. В опорном прыжке она уступила лишь спортсменкам из Румынии и Болгарии.

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Ранее украинский вундеркинд из села выиграл пять золотых медалей чемпионата Европы.

Напомним, на чемпионат Европы не приехали многие сборные, включая британскую, итальянскую и российскую. Как сообщалось, они отказались от участия в соревнованиях "из-за коронавируса и сложной политической обстановки".

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