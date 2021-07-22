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Украинская гимнастка показала новую машину за миллион

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
22 июля, 08:12
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Чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Наталья Годунко обзавелась новеньким хэтчбеком, под цвет которого уже покрасила себе ногти
Наталья Годунко и ее машина
Наталья Годунко и ее машина / Фото: Instagram

Знаменитая украинская гимнастка Наталья Годунко похвасталась новой машиной. Чемпионка мира и Европы будет ездить на апельсиновом Mini Cooper, цена которого от дилера составляет 988 тысяч грн.

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Свою обновку 36-летняя киевлянка, становившаяся чемпионкой мира в 2001 и 2002 годах, а также чемпионкой Европы в 2005-м, показала у себя в Instagram.

"Огонь!", "Апельсинка", – пишут в комментариях поклонники Годунко

При этом на фото ногти у Натальи такого же цвета, как машина, что породило вопрос от фолловеров: "Ногти красили под цвет машины или машину перекрасили под цвет ногтей?"

"Машину я не перекрашивала", – ответила гимнастка

А на реплику одной из своих подписчиц, дескать, на этом снимке не хватает только феерического оранжевого мяча Натальи, Годунко с юмором отреагировала: "Мяча, рыжих волос и минус 20 лет".

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