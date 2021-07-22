Украинская гимнастка показала новую машину за миллион

Знаменитая украинская гимнастка Наталья Годунко похвасталась новой машиной. Чемпионка мира и Европы будет ездить на апельсиновом Mini Cooper, цена которого от дилера составляет 988 тысяч грн.
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Свою обновку 36-летняя киевлянка, становившаяся чемпионкой мира в 2001 и 2002 годах, а также чемпионкой Европы в 2005-м, показала у себя в Instagram.
"Огонь!", "Апельсинка", – пишут в комментариях поклонники Годунко
При этом на фото ногти у Натальи такого же цвета, как машина, что породило вопрос от фолловеров: "Ногти красили под цвет машины или машину перекрасили под цвет ногтей?"
"Машину я не перекрашивала", – ответила гимнастка
А на реплику одной из своих подписчиц, дескать, на этом снимке не хватает только феерического оранжевого мяча Натальи, Годунко с юмором отреагировала: "Мяча, рыжих волос и минус 20 лет".