Украинская дзюдоистка взяла медаль чемпионата Европы, но уступила бывшей землячке

Сегодня в чешской столице подходит к завершению чемпионат Европы по дзюдо. В последний день турнира сборная Украины наконец-то завоевала первую медаль. 25-летняя Елизавета Каланина из Кременчуга стала бронзовой призеркой в весовой категории свыше 78 кг. Напомним, Белодед из-за коварной болезни пропустила чемпионат Европы. Всего в Прагу приехало 13 наших борцов: девять мужчин и четверо женщин.

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В предварительных схватках Каланина (на фото) одолела соперниц из Венгрии и Португалии, но уступила бывшей соотечественнице Ирине Киндзерской, которая теперь выступает под флагом Азербайджана. В утешительной сетке Елизавета справилась с немкой и стала обладательницей бронзовой награды. К слову, в 2018 году она уже поднималась на третью ступеньку пьедестала.

Из мужчин выше других украинцев сумел взобраться Артем Лесюк. В весе до 60 кг он оказался пятым, уступив в схватке за "бронзу" испанцу. К сожалению, далеко от призовых мест финишировал наш чемпион мира и Европы в категории до 66 кг Георгий Зантарая.

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