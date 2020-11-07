Украинская чемпионка неожиданно попала на обложку книги испанского автора

Чемпионка мира среди юниоров в метании копья, известная украинская многоборка и рекордсменка Алина Шух попала на обложку испанской книги "Человек, стоящий за спортсменом". Спортсменка и сама была удивлена. А о знакомстве с автором книги рассказала в своем Instagram. Напомним, что в этом году Шух выиграла турнир по многоборью в Эстонии.

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Все началось полтора года назад, когда легкоатлетка ехала из городка на юге Испании в Мадрид, чтобы проголосовать на выборах президента Украины. Для поездки Алине пришлось воспользоваться BlaBlaCar, но ей очень повезло с водителем.

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"С Карлосом за 6 часов дороги мы успели поговорить на самые разнообразные темы – от потенциала развития космоса до любимого нам спорта (он работал психологом баскетбольной команды на тот момент). В общем, завязалась дружба. Я даже еще приезжала в гости в Мадрид", – рассказала 21-летняя Шух.

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Как раз после той первой встречи Карлос начал писать книгу, с многообещающим названием "Человек, стоящий за спортсменом". "Я следила за всем процессом написания и публикации книги, – призналась Алина. – Но чего я не знала, так это то, что он поместит мое фото на ее обложку! Мне прямо очень приятно, и я очень рада за своего друга".

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