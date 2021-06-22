Украинская чемпионка-красавица блеснула и в топике, и в платье

Марина Бех не забывает радовать яркими кадрами поклонников, хотя вовсю и готовится к летним Олимпийским играм в Токио

Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Сексуальная легкоатлетка Марина Бех-Романчук продолжает завоевывать медали соревнований и новых поклонников. Чемпионка Европы по прыжкам в длину накануне добыла золотую медаль и украинского первенства. После чего похвасталась новыми фото и видео в соцсетях.

Недавно украинская секси-спортсменка блеснула ярким купальником в бассейне.

На своей странице в Instagram девушка показала, как на чемпионате страны в Луцке улетела на 6,76 м и победила.

За такой успех Марина наградила себя мороженым, новым маникюром и, конечно же, прекрасным настроением.

Ранее украинская богиня в бикини свела с ума фанатов.

Спортсменка сняла и два небольших ролика, на которых предстала в разных нарядах. Утром явилась в топике на тренажерах в спортзале.

А во второй половине дня покрасовалась с пышной прической в платье, сообщив, что почувствовала настоящее лето.

Напомним, Олимпида-2020 в Японии стартует 23 июля.

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