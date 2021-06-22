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Украинская чемпионка-красавица блеснула и в топике, и в платье

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
22 июня, 16:40
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Марина Бех не забывает радовать яркими кадрами поклонников, хотя вовсю и готовится к летним Олимпийским играм в Токио
Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Сексуальная легкоатлетка Марина Бех-Романчук продолжает завоевывать медали соревнований и новых поклонников. Чемпионка Европы по прыжкам в длину накануне добыла золотую медаль и украинского первенства. После чего похвасталась новыми фото и видео в соцсетях.

Недавно украинская секси-спортсменка блеснула ярким купальником в бассейне.

На своей странице в Instagram девушка показала, как на чемпионате страны в Луцке улетела на 6,76 м и победила.

За такой успех Марина наградила себя мороженым, новым маникюром и, конечно же, прекрасным настроением.

Ранее украинская богиня в бикини свела с ума фанатов.

Спортсменка сняла и два небольших ролика, на которых предстала в разных нарядах. Утром явилась в топике на тренажерах в спортзале.

А во второй половине дня покрасовалась с пышной прической в платье, сообщив, что почувствовала настоящее лето.

Напомним, Олимпида-2020 в Японии стартует 23 июля.

Читайте также: легкоатлетка в секси-шортиках выбирает лучшие кадры на сиреневом фоне.

Смотрите анонс фильм о футбольной сборной Украины:

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#
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И
Г
О
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Бельгия
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3
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И
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
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1
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