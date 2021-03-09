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Украинская бегунья получила гражданство Италии: "Все сборы проводила за свои деньги"

9 марта, 22:34

Елена Павлова Елена Павлова

София Яремчук уже выиграла международный турнир за новую страну

6 марта на международных соревнованиях в Риме 26-летняя уроженка Львовской области София Яремчук выиграла 10-километровый забег среди женщин. После чего итальянские журналисты сообщили, что спортсменка теперь выступает за их страну. Ранее чемпионки-красавицы подняли Украину в ТОП-6 чемпионата Европы по легкой атлетике.

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София Яремчук/Фото FIDAL Lazio

София Яремчук/Фото FIDAL Lazio / Фото: НОК Украины

Позже сама София подтвердила представителям отделения НОК Украины во Львовской области, что получила итальянское гражданство:

"Еще до чемпионата мира-2020 в Гдыне я мечтала пробежать марафон по нормативу и попасть в национальную команду Украины. Но в конце января мне пришлось сделать выбор. Это был непростой шаг для меня и очень обдуманный. Хочу отметить, что я уже много лет тренируюсь в Италии, здесь живет моя мама. Я получила итальянское гражданство"


Фото FIDAL Lazio

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Также Яремчук рассказала, что в сборной Украины с начала 2021 ей предложили полставки, но она отказались из-за смены гражданства:

"Никакой поддержки от области за все годы спортивной карьеры у меня не было. Все тренировочные сборы за рубежом и подготовку к чемпионату мира по полумарафону я проводила за собственные средства и благодаря помощи моего клуба Acsi Italia Atletica и моего тренера Фабио Мартелли. А в связи с пандемией я осталась не в лучшем положении – потому что все коммерческие соревнования были отменены"

Ранее украинка Магучих выиграла "золото" чемпионата Европы.

Видео: Сегодня

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легкая атлетика Италия гражданство полумарафон смена бегунья
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