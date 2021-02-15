Украинки – самые прыгучие! Геращенко покорилась Бронзовая серия во Франции

За плечами Ирины уже есть участие в Олимпийских играх в Бразилии

Украинские прыгуньи в высоту продолжают деморализовывать соперниц своими победами. В начале февраля неудержимая Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди молодежи. А теперь Ирина Геращенко стала победительницей турнира Бронзовой серии в Валь-де-Рей.

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Для выигрыша Ирине хватило высоты 1,90 м. Также украинская спортсменка сделала попытку прыгнуть на 1,96 м, однако на этот раз планка не устояла.

"Сегодня хочу сказать "люблю" прекрасному виду спорта – прыжкам в высоту. И даже несмотря на то, что планка иногда падает, я любить его меньше не стану", – написала в своем Instagram Геращенко.

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Ирина Геращенко / Фото: Instagram

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Отметим, что пока 25-летня Ирина является третьей силой среди украинских прыгуний в высоту после вице-чемпионок мира Ярославы Магучих и Юлии Левченко. На Олимпиаде-2016 в Рио она заняла 10 место.

Ранее Магучих рассказала, кто вдохновил на рекордный прыжок.

Видео: Сегодня

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