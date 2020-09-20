Украинец сделал сальто на пять метров между двумя движущимися грузовиками

Первая попытка оказалась неудачной и привела к травме, а со второй экстремал установил рекорд Украины

Украинский паркурист Александр Титаренко установил рекорд, исполнив известный трюк Tunnel flip. Сначала Александр планировал сделать стандартный tunnel flip с одной платформы на другую, но на максимальном расстоянии. Затем возникла идея с автобусами, и в конце концов их заменили большие грузовики.

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"Это была моя идея. У меня в Мариуполе есть друг, он пытается бить различные рекорды: забрасывать мяч в корзину с центра поля, и тому подобное. Это меня мотивировало. Я подумал: надо тоже поставить какой-то рекорд", – признавался экстремал.

Тем не менее, первая попытка год назад оказалась не только неудачной, но и привела к серьезной травме. Спортсмен не рассчитал длину между автовозами и во время приземления ударился коленом, что повлекло за собой длительное восстановление.

Но это лишь добавило мотивации для нового рекорда, который Титаренко успешно установил этим летом! Рекорд официально зафиксировала Книга Рекордов Украины. Конечно, после сложного трюка на грузовиках, Александр думает о следующем шаге. Но окончательный выбор пока не сделан. "Этот проект был сложным: и морально, и физически".

Украинец сделал сальто на пять метров между грузовиками в движении

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Главные параметры рекордного прыжка Александра Титаренко:

Скорость автовозов – 20-25 км/ч

Расстояние от одного автовоза до другого – 3.5 м

Общее расстояние прыжка (отрыв – приземление) – 5.2 м.

Главная цель Александра – не останавливаться и постоянно улучшать собственные результаты. Это же – его главный совет тем, кто только делает первые шаги в паркуре или фриране: "Если тебе что-то нравится, ты должен заниматься этим очень настойчиво. Чем больше сил ты прикладываешь, тем сильнее становишься сам. Все – в голове. Мышцы может накачать любой. Освоить технику может любой. Главный вопрос: как подойти к делу с умом, и сколько сил и времени ты готов тратить".

Александр с детства был уверен, что будет заниматься паркуром или фрираном в будущем. Через несколько лет увлечение привело Александра к первым большим успехам. Три года назад украинский паркурист Александр Титаренко сенсационно выиграл мировой фриран-турнир Red Bull Art of Motion. По словам Александра, у такого результата нет никакой магии: все определяет психология и то, сколько времени ты уделяешь любимому делу.

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