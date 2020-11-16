Украинец – самый сильный человек планеты! Новиков пошел по стопам Вирастюка

Наш силач выиграл турнир World Strongest Man во Флориде

24-летний украинец Алексей Новиков стал самым сильным человеком планеты. Этим утром наш силач выиграл World Strongest Man в США – сообщила пресс-служба турнира. Украинец стал самым молодым атлетом в мире, который завоевывал этот титул. Отметим, что соревнования прошли во Флориде после шестимесячного переноса из-за пандемии коронавируса. РанееКличко померился бицепсами с силачом, протянувшим за собой 12 джипов.

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Алексей Новиков/Фото The World’s Strongest Man

На турнире в США Новиков смог превзойти британца Тома Столтмана и канадца Джефа Керона, которые также поднялись на пьедестал – на второе и третье место соответственно. Новиков стал первым украинцем после Василия Вирастюка, которому удалось завоевать титул самого сильного человека в мире. Вирастюк победил в 2004 году.

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Также во Флориде Алексей Новиков установив мировой рекорд в тяге – осилил 537,5 кг.

Ранее мы писали, что Вирастюк и силачи вышли из подполья, а каратист взял интервью у мэра Львова.

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