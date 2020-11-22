Украинец побил рекорд Европы в плавании, державшийся восемь лет!

24-летний украинский пловец Михаил Романчук установил новый рекорд Европы на дистанции 800 метров вольным стилем! Это произошло в Будапеште на соревнованиях серии International Swimming League, где Михаил представляет итальянскую команду Aqua Centurions.
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Романчук установил рекорд Европы на короткой воде – 7:25.73, на три с половиной секунды превзойдя предыдущее достижение француза Янника Аньеля (7:29.17), которое держалось восемь лет.
Михаил Романчук. Фото – Aqua Centurions
Быстрее Михаила Романчука эту дистанцию в мире проплывал только знаменитый австралиец Грант Хакетт, преодолевший 800 метров в 2008 году за 7:23.42. Но если украинец продолжит в том же духе, то и мировой рекорд скоро может пасть.
International Swimming League. Венгрия
800 м вольным стилем
- Михаил Романчук (Украина) – 7:25.73
- Хенрик Кристиансен (Норвегия) – 7:25.78
- Феликс Обек (Австрия) – 7:31.89
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