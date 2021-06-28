28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости спорта

Украинец перестрелял россиянина из винтовки в Хорватии

Олег Люлька Олег Люлька
28 июня, 12:34
Копировать ссылку
Сергей Кулиш из Черкасс стал победителем Кубка мира по пулевой стрельбе в Осиеке, выиграв борьбу за золотую медаль у Сергея Каменского из России
Кулиш - победитель Кубка мира
Кулиш - победитель Кубка мира / Фото: Instagram

Сборная Украины завоевала золотую медаль на Кубке мира по пулевой стрельбе, который проходит в хорватском Осиеке. 28-летний Сергей Кулиш из Черкасс оказался лучшим в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений!

Набрав 460 баллов, 28-летний украинец Кулиш оставил у себя за спиной россиянина Сергея Каменского (458,6) и словака Патрика Яны (447,6).

Напомним, Кулиш – серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Добавим, что в Хорватии Украина добыла еще две медали. "Серебро" в миксе досталось нашей паре Николай Мильчев – Ирина Маловичко. А Юлия Коростылева добыла "бронзу" в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Соревнования в Осиеке завершатся 2 июля.

Отметим, что не далее как в мае в том же Осиеке украинки "перестреляли" россиянок и взяли золотые медали Евро-2021.

Смотрите сюжет о стрелке Сергее Кулише

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Человек-энергетик
Hell

Игрок
дня

11 800 м
Узнай кто
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 28 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Вторник, 29 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Пятница, 2 июля
22:00
Смотри на:
Суббота, 3 июля
19:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять