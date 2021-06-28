Украинец перестрелял россиянина из винтовки в Хорватии

Сергей Кулиш из Черкасс стал победителем Кубка мира по пулевой стрельбе в Осиеке, выиграв борьбу за золотую медаль у Сергея Каменского из России

Кулиш - победитель Кубка мира / Фото: Instagram

Сборная Украины завоевала золотую медаль на Кубке мира по пулевой стрельбе, который проходит в хорватском Осиеке. 28-летний Сергей Кулиш из Черкасс оказался лучшим в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений!

Набрав 460 баллов, 28-летний украинец Кулиш оставил у себя за спиной россиянина Сергея Каменского (458,6) и словака Патрика Яны (447,6).

Напомним, Кулиш – серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Добавим, что в Хорватии Украина добыла еще две медали. "Серебро" в миксе досталось нашей паре Николай Мильчев – Ирина Маловичко. А Юлия Коростылева добыла "бронзу" в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Соревнования в Осиеке завершатся 2 июля.

Отметим, что не далее как в мае в том же Осиеке украинки "перестреляли" россиянок и взяли золотые медали Евро-2021.

Смотрите сюжет о стрелке Сергее Кулише