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Украинец Михаил Романчук – лучший пловец Европы!

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
19 мая, 20:21
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На чемпионате Европы Михаил Романчук выиграл золотую медаль на дистанции 1500 метров вольным стилем, это третье европейское "золото" в карьере украинца
Чемпион Европы-2021
Чемпион Европы-2021 / Фото: Getty Images

Сегодня на чемпионате Европы по плаванию звучал украинский гимн. Михаил Романчук стал самым быстрым пловцом континента на дистанции 1500 метров вольным стилем.

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В финальном заплыве Романчук финишировал с таким результатом – 14.39,89 минут. Второе место занял итальянец Грегорио Палтриньери (14.42,91). Бронзовую медаль выиграл еще один итальянец – Доменико Ачеренца с результатом 14.54,36.

В тренде

Для Михаила Романчука – это уже третья золотая медаль чемпионатов Европы. В Глазго в 2018 году он опередил соперников в заплывах на 400 и 800 метров. А на дистанции 1500 метров стал вторым. Кроме того, в 2016 году украинец завоевал еще две континентальные "бронзы".

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