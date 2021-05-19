Украинец Михаил Романчук – лучший пловец Европы!

На чемпионате Европы Михаил Романчук выиграл золотую медаль на дистанции 1500 метров вольным стилем, это третье европейское "золото" в карьере украинца

Чемпион Европы-2021 / Фото: Getty Images

Сегодня на чемпионате Европы по плаванию звучал украинский гимн. Михаил Романчук стал самым быстрым пловцом континента на дистанции 1500 метров вольным стилем.

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В финальном заплыве Романчук финишировал с таким результатом – 14.39,89 минут. Второе место занял итальянец Грегорио Палтриньери (14.42,91). Бронзовую медаль выиграл еще один итальянец – Доменико Ачеренца с результатом 14.54,36.

Для Михаила Романчука – это уже третья золотая медаль чемпионатов Европы. В Глазго в 2018 году он опередил соперников в заплывах на 400 и 800 метров. А на дистанции 1500 метров стал вторым. Кроме того, в 2016 году украинец завоевал еще две континентальные "бронзы".