Украинцы удивляют Европу в керлинге. Историческая медаль на льду

Небывалый успех покорился сборной Украины по керлингу на континентальном турнире в экстравагантном для нас виде спорта

Сборная Украины по керлингу завоевала серебро на чемпионате Европы / Фото: Коллаж: Сегодня

Сборная Украины покоряет новый непопулярный для нашей страны зимний вид спорта. Мужская команда добыла свою первую историческую медаль в керлинге на чемпионате Европы.

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Пройдя групповой этап с 6 победами и 2 поражениями на континентальном турнире в литовском Каунасе в дивизионе С, украинцы получили право сыграть в полуфинале, где были сильнее хозяев соревнований. Украина праздновала победу со счетом 10:7.

Выйдя в финал сине-желтые точно обеспечили себе небывалый успех, а также выход в дивизион В. Соперником в финале наших ребят стала Ирландия, который украинцы проиграли на групповом этапе. Взять реванш в решающем матче не удалось, Украина проиграла 2:8, сообщает Всеукраинская федерация керлинга в Facebook

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Серебряные медали – это первые награды сборной Украины по керлингу в истории чемпионатов Европы. Обладателями второго места в дивизионе С стали Эдуард Николов, Ярослав Щур, Никита Величко и Артем Сугак.

Теперь наши спортсмены будут бороться за выход в элиту европейского керлинга.