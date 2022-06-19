Украинцы – сильная нация, которая не сдается. Магучих о триумфе в Париже

Украинская звезда по прыжкам в высоту Ярослава Магучих прокомментировала невероятный результат нашей команды на этапе Бриллиантовой лиги в Париже

Украинки заняли весь пьедестал на этапе Бриллиантовой лиги в Париже / Фото: НОК Украины

На очередном этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинские прыгуньи Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко заняли весь подиум. При этом Магучих продемонстрировала лучший результат сезона.

Яркое выступление украинских спортсменов прокомментировала бронзовая призерка Олимпиады-2020 Ярослава Магучих. Свои результаты красавицы-прыгуньи посвятили Украине, которая борется с российскими агрессорами.

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"Это хороший результат для меня – 2.01. Большое удовольствие прыгать на этом стадионе, ведь через два года в Париже состоятся Олимпийские игры. Очень круто соперничать с нашими девушками из Украины, потому что, к большому сожалению, в Украине продолжается война и мы готовимся в других странах. Очень трудно ментально сфокусироваться на прыжках, но мы еще раз показали, что украинцы – сильная нация, которая не сдается. Мы прыгаем, чтобы сохранить нашу страну.

Ситуация ужасна для меня, потому что я не могу вернуться домой, пока мой сезон не завершится. Это произойдет в сентябре. Но я жду этого и пытаюсь показывать лучшие результаты на соревнованиях, чтобы помочь нашей Украине.

Теперь я с моим тренером. Нам очень тяжело психологически сфокусироваться на прыжках в высоту. Все наши мысли остаются в Украине, мы читаем новости и мы очень расстроены. Мы все верим, все наши прыгуньи, все наши спортсмены верят, что это завершится как можно скорее. Больше всего я сейчас хочу мира в своей стране – это большая мечта всех украинцев, но если говорить о спорте, то это – мировой рекорд", – цитирует Магучих srf.ch.

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Смотрите лучшее выступление в сезоне – прыжок Магучих в высоту 2.01 м.