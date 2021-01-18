Украинцу вручили оловянную медаль в США. Такого нет нигде в мире

В США завершился национальный чемпионат по фигурному катанию. Среди призеров оказался и украинец Ярослав Паниот. Он выиграл оловянную медаль.

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Ярослав родился в Одессе, где и начал заниматься фигурным катанием. В 2015 и 2018 годах становился чемпионом Украины, выступал на Олимпийских играх в Пхенчхане.

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А в прошлом году сменил гражданство и теперь на соревнованиях представляет Штаты. На чемпионате США Ярослав выдал свой лучший прокат в карьере. И занял четвертое место.

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За это спортсменам вручают оловянные награды.

Результаты

Нэйтан Чен – 322,28; Винсент Чжоу – 291,38; Джейсон Браун – 276,92; Ярослав Паниот – 266,97; Максим Наумов – 244,20.

"Жаль, конечно, что у нас не дали дышать очередному талантливому спортсмену, но я рада, что у Ярослава сейчас есть возможность по-новому раскрываться за рубежом. Поражена его настоящим техническим набором – к таким прыжкам нашей сборной сейчас далеко. Если Ярославу удастся еще и хореографию подтянуть, будет вообще прекрасно", – прокомментировала выступление Паниота в Facebook журналист Катерина Макаревская.

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