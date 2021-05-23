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Украина завоевала больше всех медалей на чемпионате Европы по плаванию!

Александр Трикиша Александр Трикиша
23 мая, 18:37
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Украинские паралимпийцы привезли из Португалии 97 медалей и заняли общекомандное первое место среди европейских представителей. Главным героем нашей команды стал Максим Крипак
Максим Крипак завоевал шесть золотых медалей
Максим Крипак завоевал шесть золотых медалей / Фото: Getty Images

Паралимпийская сборная Украины феноменально выступила на чемпионате Европы по плаванию в португальской Мадейре. На счету наших паралимпийцев 95 медалей: 37 золотых, 31 серебряная и 27 бронзовых. А ведь ранее украинские паралимпийцы выиграли 29 медалей на Кубке мира в Словении.

Украинцы завоевали наибольшее количество наград среди 43 участников. Наша команда заняла первое место в рейтинге европейских спортсменов и стала второй в общем медальном зачете, уступив лидерство Италии, сообщает paralympic.org.

Организаторы вели два медальных рейтинга, так как турнир в этом году был открытым из-за спортсменов не из Европы, готовящихся к Паралимпийским играм в Токио в августе.

По семь медалей завоевали лидеры нашей команды: Максим Крипак, Елизавета Мерешко, Андрей Трусов, Михаил Сербин. Более того, Крипак привез из Португалии 6 золотых медалей и одну серебряную.

Добавим, что на сегодняшний день украинские паралимпийцы завоевали 40 лицензий в Токио и вполне могут рассчитывать на успешное выступление в Японии после триумфа в Португалии.

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