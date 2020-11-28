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Украина закрыла "серебром" субботу на чемпионате Европы. "Золото" – у гимнасток Турции

28 ноября, 18:05

Олег Люлька Олег Люлька

Третье место досталось Азербайджану, безуспешно пытавшемуся добиться пересмотра оценок

Украина завоевала еще одну медаль на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Киеве! На сей раз – "серебро" в финале с тремя обручами и двумя парами булав, который закрывал программу субботнего дня соревнований. Победила неожиданно здесь Турция, а "бронза" досталась Азербайджану.

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Правда, Азербайджан подал заявку на пересмотр оценки, желая добыть медаль более высокой пробы. Однако положение призеров изменено в итоге не было.

Ранее в субботу украинские гимнастки взяли "золото" чемпионата Европы в упражнении с пятью мячами. Наши девушки опередили Израиль и Эстонию.

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До этого в субботу золотую медаль чемпионата Европы по художественной гимнастике взяла украинская грация Полина Карика. Она заняла первое место в индивидуальном упражнении с мячом среди юниорок.

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Напомним, что гимн для чемпионата Европы в Киеве написал Потап, а исполнила его Мишель Андраде.

Все подробности в спецтеме Лучшие грации Европы в Киеве

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художественная гимнастика спортсменки

Источник: Сегодня|Спорт

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