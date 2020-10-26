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Украина подала заявку на проведение еще одного чемпионата Европы

26 октября, 16:10

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Федерация волейбола хочет организовать финальный турнир Евро-2023

Наша держава выявила желание провести еще один чемпионат Европы – по волейболу среди мужчин. А именно – организовать финальный турнир Евро в 2023 году. Об этом стало известно из заявления президента ФВУ Михаила Мельника официальному сайту организации.

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В сентябре сборную Украины со скандалом выдворили с чемпионата Европы.

Сегодня наша федерация отправляет в Европейскую конфедерацию волейбола сразу две заявки. Причем, украинские функционеры хотят принять не только мужской Евро-2023, но и финальный раунд женской "Золотой Евролиги" в 2021 году.

Мельник рассказал, что наша федерация готова к конкуренции в борьбе за право принять турниры. В нашу пользу должно сыграть то, что ЕКВ заинтересована в расширении географии турниров. Предварительно руководство ФВУ обсудило свои шансы с новым президентом ЕКВ Александаром Боричичем, который в минувшие выходные посетил Украину. В частности, гость побывал на матче за Суперкубок, в котором "Прометей" обыграл "Химик" (3:2).

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