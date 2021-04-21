Украина победила Швецию в плей-офф, но не поедет на чемпионат мира

Женская сборная Украины не смогла пробиться на чемпионат мира по гандболу, наша команда по сумме двух встреч уступила шведским гандболисткам

Женская сборная Украины по гандболу не смогла пробиться на чемпионат мира. Даже после выездной победы над командой Швеции.

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Судьба мировой путевки была решена неделю назад в Киеве, когда Швеция выиграла с разницей в четырнадцать мячей – 28:14. Перед сегодняшним матчем скандинавки столкнулись с главной проблемой современности – коронавирусом. Из-за позитивных тестов хозяйки недосчитались нескольких ведущих игроков. Они ни разу не повели в счете за весь матч и комфортно уступили – 22:26.

По сумме двух матчей Швеция едет на женский чемпионат мира по гандболу, который пройдет с 2 по 19 декабря 2021 года в Испании.

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Отметим, что женская сборная Украины по гандболу – единственный призер Олимпиады в игровых командных видах. В 2004 году подопечные Леонида Ратнера привезли "бронзу" из Афин. Наш лучший результат на мировых первенствах – четвертое место в 2003 году. Последнее наше выступление на ЧМ датируется 2009-м годом, тогда украинки заняли 17-е место.

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