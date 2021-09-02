Украина начала чемпионат Европы с победы!

Успешное начало Украины / Фото: CEV
Сегодня мужская сборная Украины по волейболу успешно стартовала на чемпионате Европы. Ранее наши девушки доходили до плей-офф Евро-2021.
В стартовом матче группы А украинцы в тяжелом поединке обыграли сборную Греции. Матч продолжался пять сетов, победа Украины – 3:2 (22:25, 26:24, 22:25, 25:19, 15:6).
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Следующие матчи сборной Украины на чемпионате Европы:
- 3 сентября. Украина – Сербия
- 5 сентября. Португалия – Украина
- 7 сентября. Украина – Бельгия
- 8 сентября. Польша – Украина
В плей-офф из группы выходят первые четыре сборные.
Напомним, что на континентальном первенстве 2019 года украинские волейболисты заняли седьмое место.