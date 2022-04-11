Укол храбрости и мужества. Украинская чемпионка сменила шпагу на автомат

Известная фехтовальщица со Львова вступила в Вооруженные силы Украины

Украинская шпажистка в рядах ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Многие украинские спортсмены не остались в стороне после начала войны в Украине, и взяли в руки оружие, чтобы оборонять страну от агрессии орков. Легендарный теннисист Сергей Стаховский вообще сейчас находится на передовой в Харькове.

Анастасия Ивченко служит в ВСУ / Фото: Facebook

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По примеру коллег с других видов пошла чемпионка Украины по фехтованию на шпаге Анастасия Ивченко. Как сообщает Львовский областной совет на своей странице в Facebook, Ивченко вступила в ряды ВСУ, и теперь будет защищать страну во время войны.

"За успехи в спорте Анастасия Ивченко награждена медалью "За труд и победу". В дни войны мужественная львовянка взяла в руки оружие, чтобы противостоять российским оккупантам", – сообщает Львовский облсовет.

/ Фото: Facebook

Анастасия Ивченко – мастер спорта международного класса по фехтованию на шпагах. Спортсменка неоднократно побеждала и завоевывала медали чемпионата Украины. Является серебряной призером юниорского чемпионата мира, а также добыла бронзу н Всемирной Универсиаде 2013 года.

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На фронте также защищает нашу страну биатлонистка Анастасия Меркушина. А вот в ее родном виде спорта назревает исторический переворот власти.