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UFC Fight Night 178: Ковингтон нокаутировал Вудли и другие результаты

20 сентября, 13:51

Александр Трикиша Александр Трикиша

В Лас-Вегасе прошел очередной турнир под эгидой UFC

Американский боец Колби Ковингтон победил своего соотечественника Тайрона Вудли в главном поединке UFC Fight Night 178 в Лас-Вегасе. Ковингтон одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде. После боя Вудли не смог подняться на ноги без помощи медиков. У него подозревают травму бедра.

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Ковингтон одержал 16-ю победу в смешанных единоборствах, также на его счету два поражения. Для Вудли это поражение стало шестым в карьере и третьим подряд. Также на счету американца 19 побед в MMA.

В соглавном поединке Дональд Серроне впервые вернулся в октагон после поражения Конору Макгрегору и прервал свою серию из четырех поражений подряд. Но и выиграть ему не удалось – американец разошелся миром с Нико Прайсом.

Также в рамках турнира чеченский боец Хамзат Чимаев, представляющий Швецию, за 17 секунд нокаутировал Джеральда Миршерта. Для Хапмзата эта победа стала девятой подряд при нуле поражений.

Результаты UFC Fight Night 178 (кликните на фото, чтобы увеличить):

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UFC Fight Night 178

UFC Fight Night 178

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В первом раунде также завершился поединок бразильца Джонни Уокера и американца Райана Спэнна. Уокер одержал победу техническим нокаутом.

Знаменитая американка Маккензи Дерн победила соперницу из Канады Ранду Маркос. Поединок завершился сдачей Маркос в первом раунде после того, как Дерн провела болевой прием на руку. Дерн одержала девятую победу в ММА, а Маркос потерпела девятое поражение в 19 боях.

Ранее мы писали, что боец MMA вырубил соперника за шесть секунд и установил новый рекорд ONE Championship. На счету нового рекордсмена Капитана Петчинди 141 победа.

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UFC смешанные единоборства Колби Ковингтон Дональд Серроне Тайрон Вудли

Источник: Сегодня|Спорт

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