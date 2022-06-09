Участника Лиги чемпионов от Украины приняли в чемпионат Германии

Гандболисты запорожского Мотора следующий сезон проведут во второй немецкой Бундеслиге, а базироваться будут в Дюссельдорфе

Мотор переезжает из Запорожья в Дюссельдорф / Фото: ГК "Мотор"

Война вынуждает украинский спорт искать прибежище за границей. Недавно мы сообщали, что страны Балтии готовы приютить украинские баскетбольные клубы. А теперь стало известно, что гандболисты запорожского Мотора в сезоне-2022/2023 выступят в чемпионате Германии.

Как заявил президент лиги Уве Швенкер, Мотор будет играть во втором дивизионе на правах гостевого участника.

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"Нам было очевидно, что клубы должны были принять массовое демократическое решение по этому вопросу. В конечном итоге явное большинство проголосовало за прием. Позиция клубов: мы помогаем гандболистам", – заявил Швенкер.

Домашние матчи украинский клуб будет проводить в Дюссельдорфе.

Мотор – девятикратный чемпион Суперлиги Украины (2013-2021), шестикратный обладатель Кубка Украины (2013, 2015-2019), четырехкратный обладатель Суперкубка Украины (2015-2018). Постоянный участник Лиги чемпионов.

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Ранее мы писали, тренер футбольного Ингульца призывает чемпионат Украины играть на домашних стадионах клубов.