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Убойная тренировка с унитазом! Красотка-чемпионка поразила новаторской идеей

6 апреля, 23:16

Елена Павлова Елена Павлова

Линдси Вонн показала, как нужно приседать и повеселила своих поклонников

Американская горнолыжница Линдси Вонн тренируется в поте лица ради идеальной фигуры. А классические приседания для чистоты исполнения олимпийская чемпионка делает с... унитазом.

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"Прогресс никогда не останавливается!", – подписала видео своей изнуряющей тренировки в Instagram Вонн

Некоторые поклонники спортсменки пришли в недоумение, зачем же в зале унитаз: "Я никогда за 40 лет не видел унитаза под стойкой для приседаний в спортзале... НИКОГДА!" Другие были в восторге: "Это так забавно видеть... Она она чертовски потрясающая!"

Ранее мы писали, что сексуальная горнолыжница работает такси на одном из курортов США. Титулованная Линдси Вонн испытала на прочность свои колени.

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Линдси Вонн

Линдси Вонн / Фото: Instagram

Напомним, что Вонн завершила карьеру два года назад, когда ей было 34. Олимпийская чемпионка, обладательница Кубка мира, на тот момент рекордсменка по победам в КМ среди женщин (82), обладательница эффектной внешности и завидных спонсорских контрактов сердцем еще рвалась на склоны, но ее тело сказало: "Хватит".

Линдси Вонн с пылесосом играет в хоккей со своим бойфрендом Пи-Кей Суббаном Видео: Instagram

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унитаз тренировка горные лыжи Линдси Вонн горнолыжный спорт
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