"У него была власть": олимпийскую чемпионку изнасиловал чиновник

София Бекатору призналась, через что ей пришлось пройти в начале карьеры

Олимпийская чемпионка и четырехкратная чемпионка мира по парусному спорту 43-летняя София Бекатору из Греции обвинила одного из спортивных чиновников в изнасиловании. Инцидент произошел в 1998 году во время подготовки к Играм в Сиднее.

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Бекатору, выигравшая "золото" на Олимпиаде-2004 и "бронзу" на Играх-2008, заявила, что один из тогдашних боссов греческой Федерации парусного спорта надругался над ней, пригласив в свой гостиничный номер для обсуждения подготовки команды, сообщает gazzetta.gr.

"В то время я очень страдала. Мне был 21 год. Тогда мы не работали со спортивными психологами, я не могла ни с кем поделиться своей болью. Даже с моими родителями. У него была власть, и я боялась, что признание может поставить крест на моей карьере", – рассказала София Бекатору во время онлайн-конференции по проблемам сексуального насилия, организованной правительством Греции.

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Признание знаменитой спортсменки всколыхнуло общественность. Бекатору позвонил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, разместивший перед этим пост в Facebook.

"София смело разорвала цепь страха и молчания, указав путь, чтобы клеймо вины перешло от жертвы к преступнику", – написал глава правительства Греции.

Отметим, что София Бекатору участвовала в Олимпийских играх в Сиднее (2000), Афинах (2004), Пекине (2008) и Рио-де-Жанейро (2016), где она несла флаг Греции на церемонии открытия.

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