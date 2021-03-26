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У бодибилдера оторвалась мышца во время попытки поднять 220 кг: видео не для слабонервных

26 марта, 23:34

Александр Трикиша Александр Трикиша

Операция по восстановлению руки заняла четыре часа

Британский бодибилдер Райан Кроули получил ужасную травму во время занятия в тренажерном зале. Организм Райана не выдержал попытку поднять штангу весом в 220 кг – во время жима лежа у спортсмена оторвалась грудная мышца.

Внимание! Видео не для слабонервных

Операция продлилась четыре часа вместо одного, как планировалось изначально. Его грудную клетку пришлось полностью восстанавливать после того, как сухожилие оторвалось от кости, а затем мышца от сухожилия.

При этом, страховка Кроули не покрывала операцию в Дубаях, поэтому его тренеру пришлось создать страницу для сбора средств.

"У доктора были проблемы с повторным прикреплением сухожилия, потому что мои кости настолько плотные, что сломали инструменты, используемые для повторного прикрепления сухожилия", – рассказал о травме спортсмен в Instagram.

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Источник: Сегодня|Спорт

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