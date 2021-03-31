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Трогал ребенка за интимные места: олимпийского чемпиона арестовали за домогательства

31 марта, 22:32

Любомир Луканюк , Андрей Трофимов

Скелетонист Джим Ши побеждал на Играх в Солт-Лейк-Сити

Олимпийский чемпион по скелетону в составе сборной США Джим Ши задержан полицией. Спортсмена обвиняют в сексуальных домогательствах к ребенку. Ранее тренера арестовали за изнасилование 11-летней спортсменки.

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52-летнего Джима Ши арестовали после обвинений в его адрес со стороны 12-летней девочки. Она заявила о двух случаях, когда Ши трогал ее за интимные места. Адвокаты американца отвергают обвинения, называя их безосновательными.

В 2002 году Ши завоевал "золото" на Играх в Солт-Лейк-Сити. Также на счету американца золотая медаль чемпионата мира-1999. Он завершил карьеру в 2005 году.

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Ранее мы писали, что американский тренер по фигурному катанию Джон Циммерман отстранен от работы на два года после обвинений в сокрытии случая сексуального насилия с участием его учеников.

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олимпийский чемпион скелетон
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