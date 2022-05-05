Триумф на Дефлимпиаде-2021: Украина лидирует в медальном зачете

В Бразилии прошел третий день летней Дефлимпиады-2021 – спортивных соревнований для людей с нарушениями слуха

Елизавета Топчанюк (велоспорт) и команда украинских каратистов завоевали золотые медали / Фото: НОК Украины

Сборная Украины продолжает собирать награды на летней Дефлимпиаде-2021. В третий соревновательный день украинцы завоевали 13 медалей, половина из которых высшей пробы. Об этом сообщает Национальный паралимпийский комитет Украины.

Свои награды украинские спортсмены завоевали в четырех видах спорта: каратэ, дзюдо, велоспорте и плавании. В активе украинцев 7 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых награды.

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Все медали Украины третьего дня Дефлимпиады-2021:

Золото: каратэ – командное кумитэ (мужчины), командое ката (женщины), дзюдо – Катерина Шепелюк (до 63 кг), Лука Нетяга (до 90 кг), велоспорт Елизавета Топчанюк (раздельный старт), плавание – эстафета 4х100 комплексным плаванием, Илья Султанов (100 м свободный стиль).

каратэ – командное кумитэ (мужчины), командое ката (женщины), дзюдо – Катерина Шепелюк (до 63 кг), Лука Нетяга (до 90 кг), велоспорт Елизавета Топчанюк (раздельный старт), плавание – эстафета 4х100 комплексным плаванием, Илья Султанов (100 м свободный стиль). Серебро: дзюдо – Марина Погорелова (до 70 кг), Владимир Маклаков (до 100 кг), плавание – Ирина Терещенко (200 м брасом).

дзюдо – Марина Погорелова (до 70 кг), Владимир Маклаков (до 100 кг), плавание – Ирина Терещенко (200 м брасом). Бронза: каратэ – командование кумитэ (женщины), дзюдо – Мария Бала (до 78 кг), Оксана Кравченко (более 100 кг)

Всего в активе украинских дефлимпийцев 38 медалей. Украина выиграла: 19 золотых, 6 серебряных и 13 бронзовых наград.

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Топ-5 медального зачета:

1. Украина – 19 + 6 + 13 (38)

2. США – 6 + 2 + 7 (15)

3. Япония – 5 + 4 + 4 (13)

4. Иран – 4 + 5 + 6 (15)

5. Франция – 3 + 0 + 3 (6)

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Добавим, что Дефлимпийские игры проходят в Бразилии с 1 по 15 мая. Всего на соревнованиях разыграют 209 комплектов наград. На последних трех Дефлимпиадах Украина финишировала второй в медальном зачете, единственное первое место по этому показателю – в 2003 году.

Сборные России и Беларуси не допущены к соревнованиям из-за войны в Украине.