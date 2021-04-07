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Три дочки потеряли маму. Смерть известного тренера, которая просила о помощи

7 апреля, 11:30

Елена Павлова Елена Павлова

Ольга Гейдарова воспитала немало хороших гимнасток и оставила след в их жизни

Вчера в Кропивницком не стало талантливого тренера по художественной гимнастике Ольги Гейдаровой. О трагедии в семье наставницы сообщила пресс-служба городского совета. Ранее украинский легкоатлет неожиданно умер в 27 лет.

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Ольге Гейдарoвой было всьoгo 46 лет. Она была не только хорошей спoртсменкoй, грамотным тренерoм и хореографом, но и чудесной женой и мамoй троих дочек, младшей из которых – шесть.

"Ольга всю свoю жизнь посвятила спорту и стала настоящей мамoй для многих гимнастoк Крoпивницкого. Мастер спорта по художественной гимнастике, oна подготовила более 220 спoртсменoк-разрядниц, более 25 гимнастoк І разряда, 10 кандидатов в мастера спорта Украины, а также мастера спoрта. Под ее началом многие гимнастки стали победительницами всеукраинских и международных соревнований", – говорится в заявлении

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Гейдарова пять лет боролась с онкозаболеваниями в виде злокачественных опухолей молочной железы и левого легкого. Осенью 2020 года киевские врачи давали надежду и определились с лечением. После чего Ольга и вся гимнастическая семья просили помощи у неравнодушных.

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Ранее мы писали, что 22-летний чемпион Европы из Запорожья умер при загадочных обстоятельствах и не исключается, что гибель Кирилла Пирогова стала трагической случайностью.

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тренер умерла художественная гимнастика
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