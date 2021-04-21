Три часа тащила лодку с беженцами! О подвиге спортсменки снимают фильм

Пловчиха Юсра Мардини выступала на Олимпиаде-2016, она вместе с сестрой бежала из Сирии, в Эгейском море их лодка начала тонуть и девушки спасли 18 человек

Пловчиха Юсра Мардини и ее сестра Сара будут главными героинями фильма, который снимает стриминговая платформа Netflix. Юсра стала всемирно известной после побега из Сирии и выступления на Олимпийских играх 2016 года за сборную беженцев.

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Юсра и Сара Мардини сбежали из Сирии в августе 2015 года после того, как во время гражданской войны был разрушен их дом. Они добрались до Турции и, вместе с другими беженцами, решили незаконно переправиться на моторной лодке в Грецию, однако посреди Эгейского моря у лодки заглох мотор и она начала наполняться водой.

Сестры оказались среди немногих, кто умел плавать, они три часа тащили лодку с 18 беженцами, пока не добрались до берегов Греции.

На Олимпиаде 2016 года Юсра приняла участие в соревнованиях по плаванию и стала знаменосцем команды беженцев на открытии Игр. Несмотря на то, что девушка не смогла подняться выше 40-го места в квалификационных заплывах, она приобрела популярность среди зрителей.

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Ранее мы писали, что полиция Греции задержала 10 сирийских мигрантов, которые под видом волейбольной команды из Украины пытались нелегально вылететь из страны.

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