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Тренер олимпийских чемпионок покончил жизнь самоубийством. Известна причина

26 февраля, 08:51

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Джонну Геддерту грозила тюрьма за насилие в тренировочном процессе

Бывший тренер сборной США по спортивной гимнастике Джон Геддерт покончил жизнь самоубийством. За несколько часов до этого 63-летнему американцу были предъявлены обвинения в ряде преступлений.

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Тренера подозревали в насилии в отношении нескольких десятков спортсменок. Как минимум в одном случае речь шла о насильственных действиях сексуального характера.

По данным прокуратуры штата Мичиган, Геддерт использовал чрезмерно жесткие методы в тренировочном процессе. Он запугивал своих подопечных и игнорировал их травмы.

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Джон Геддерт был главным тренером команды, победившей на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году. Ему было предъявлено обвинение в 12 преступлениях и грозило несколько десятков лет тюрьмы

Ранее в Британии разгорелся громкий скандал из-за признания гимнасток: "Бил палкой и не давал есть неделю".

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тренер самоубийство спортивная гимнастика
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