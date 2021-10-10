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Трагический инцидент: умер призер чемпионата мира в конькобежном спорте

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
10 октября, 23:17
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Россиянину Руслану Захарову, который становился призером международных соревнований, было 23 года
Руслан Захаров
Руслан Захаров / Фото: Instagram

О гибели 23-летнего Руслана Захарова Союз конькобежцев России сообщил у себя в Instagram.

"В результате трагического инцидента ушел из жизни призер юниорского чемпионата мира, победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократный победитель первенства России Руслан Захаров", – говорится в официальном заявлении.

При этом подробности трагического инцидента не называются.

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Ранее мы писали, что 31-летний греческий футболист найден задушенным в своей машине.

Также мы сообщали, что на 56-м году жизни скончался экс-футболист Динамо и Шахтера Сергей Герасимец.

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