Трагический инцидент: умер призер чемпионата мира в конькобежном спорте

Россиянину Руслану Захарову, который становился призером международных соревнований, было 23 года

Руслан Захаров / Фото: Instagram

О гибели 23-летнего Руслана Захарова Союз конькобежцев России сообщил у себя в Instagram.

"В результате трагического инцидента ушел из жизни призер юниорского чемпионата мира, победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократный победитель первенства России Руслан Захаров", – говорится в официальном заявлении.

При этом подробности трагического инцидента не называются.

Реклама

Ранее мы писали, что 31-летний греческий футболист найден задушенным в своей машине.

Также мы сообщали, что на 56-м году жизни скончался экс-футболист Динамо и Шахтера Сергей Герасимец.