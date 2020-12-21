Топлес в роли Деда Мороза: украинская фехтовальщица нашла новый образ

Знаменитая украинская саблистка Елена Кравацкая сегодня порадовала своих поклонников еще одной пикантной фотографией. Девушка лишь слегка прикрыла оголенную верхнюю часть тела шторкой, показав свое спортивное тело и подчеркнув длинные ноги. Недавно Кравацкая сделала фото в стиле ню и приготовила сырники.
При этом 28-летняя фехтовальщица объявила, что становится... Дедом Морозом. Елена предлагает пройти бесплатный курс приведения в порядок своего организма, в том числе улучшить фигуру. Сейчас уроженка Черновцов, которая живет в Одессе, решила набрать в свою команду 15 добровольцев для "Марафона здоровья и стройности".
Напомним, Кравацкая – серебряная призерка Олимпийских игр-2016 в Рио в командных соревнованиях, чемпионка Европейских игр-2015 в Баку.
Ранее знаменитая саблистка показала татуировку под интимным местом.
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