Тонула, потеряв сознание. Жуткий инцидент на ЧМ-2022 (фото)

Трагедией могло завершится выступление американской синхронистки Аниты Альварес на чемпионате мира по водным видам спорта

Американка Анита Альварес потеряла сознание в воде на ЧМ-2022 / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В столице Венгрии Будапеште продолжается ЧМ-2022 по водным видам спорта. Вчера прошли финальные соревнования в произвольном соло артистического плавания. Кстати, украинка Марта Федина завоевала серебро в этом виде программы.

В финале произвольного соло выступала американская синхронистка Анита Альварес. После завершения своего выступления пловчиха неожиданно потеряла сознание и начала тонуть, сообщает CNN. Зрители заметили что-то неладное и начали сигнализировать спасателям.

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Но первой среагировала на происходящее тренер синхронистки Андреа Фуэнтес. Она прыгнула в воду за своей подопечной и с помощью спасателя подняла Альварес на поверхню.

Rapid rescue.@AFP photographers Oli Scarff and Peter Kohalmi capture the dramatic rescue of USA's Anita Alvarez from the bottom of the pool when she fainted during the women's solo free artistic swimming finals at the Budapest 2022 World Aquatics Championships pic.twitter.com/8Y0wo6lSUn — AFP News Agency (@AFP) June 23, 2022

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"Казалось, что прошел час. Они не услышали меня или не поняли... Она не дышала. Я нырнула настолько быстро, насколько могла, словно это был какой-то финал Олимпийских игр", – прокомментировала инцидент Фуэнтес.

Медицинский персонал вынес Альварес на носилках. К счастью, после оказания медицинской помощи Альварес чувствует себя нормально. После обследования станет известно, сможет ли она принять участие в командных соревнованиях 24 июня.

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Поскольку Альварес завершила программу на ЧМ-2022, судьи поставили ей оценку – 87.6333. По итогам финала американка заняла седьмое место.

Кстати, это не первый случай в карьере спортсменки. В прошлом году Альварес потеряла сознание во время выступления на квалификационном турнире к Олимпийским играм-2020. Тогда на помощь пловчихе также пришла ее тренер Андреа Фуэнтес.