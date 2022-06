Тонула, потеряв сознание. Жуткий инцидент на ЧМ-2022 (фото)

В столице Венгрии Будапеште продолжается ЧМ-2022 по водным видам спорта. Вчера прошли финальные соревнования в произвольном соло артистического плавания. Кстати, украинка Марта Федина завоевала серебро в этом виде программы.

В финале произвольного соло выступала американская синхронистка Анита Альварес. После завершения своего выступления пловчиха неожиданно потеряла сознание и начала тонуть, сообщает CNN. Зрители заметили что-то неладное и начали сигнализировать спасателям.

Но первой среагировала на происходящее тренер синхронистки Андреа Фуэнтес. Она прыгнула в воду за своей подопечной и с помощью спасателя подняла Альварес на поверхню.

Rapid rescue.@AFP photographers Oli Scarff and Peter Kohalmi capture the dramatic rescue of USA's Anita Alvarez from the bottom of the pool when she fainted during the women's solo free artistic swimming finals at the Budapest 2022 World Aquatics Championships pic.twitter.com/8Y0wo6lSUn