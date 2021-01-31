"Текст не читал, но попа классная". Знойную бодибилдершу обидели отзывы мужчин-слабаков

Наталья Гергель решила высказаться о питании, но все внимание подписчиков досталось ее аппетитным фото

Чемпионка Украины и вице-чемпионка Европы по бодибилдингу и фитнесу Наталия Гергель обиделась на своих подписчиков за то, что после ее поста о типах питания они проигнорировали сам текст, уделив все внимание фотографиям девушки.

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Впрочем, Наталия сама виновата – уж больно аппетитными снимками она проиллюстрировала в Instagram затронутою тему.

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"Если вы принадлежите к категориям 1/2/3, то едим только один продукт в один прием пищи. Через пару часов – другой продукт. Представляйте себя охотником, который нашел что-то, съел и пошел дальше. Не мог же он сразу лазанью найти", – среди прочего, посоветовала фолловерам спортсменка.

Однако подписчики Наталии Гергель под постом принялись комментировать не столько питание, сколько фигуру бодибилдерши.

"Вкусненько", – написал один из них, сделав комплимент формам спортсменки

"Красиво лежишь", – добавил второй

"Честно, текст не читал, но попа классная", – отметил третий

В ответ на это Наталия Гергель принялась метать в мужчин-фолловеров виртуальные стрелы критики: "Совести у вас нет", "Слабаки, соберитесь и дочитайте до конца".

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Ранее жгучая брюнетка Наталия Гергель блеснула своими формами, выложив в соцсетях фото со спины в одном купальнике, сделанное в окружении сосен на территории загородного клуба. "Только не говори мне, что я – в твоем сердце. Мне не нравятся людные места", – флиртует со своими фолловерами спортсменка.

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"Набрала 4 кг и сделала новую прическу", – признавалась также своим подписчикам Наталия Гергель. И если прическу фолловеры девушки заметили, то о лишних килограммах, якобы "прилипших" к ней во время карантина, этого не скажешь.

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