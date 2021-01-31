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Такой реакции позавидуют вратари: теннисист поразил трюком с мячом

31 января, 13:45

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Мастер пинг-понга демонстрирует "фокусы" в домашних условиях

Свои умения в тех или иных видах спорта можно демонстрировать не только на аренах, но и в повседневной жизни. Сегодня популярный паблик-акаунт "433" показал трюки с мячиком для настольного тенниса, которые в первый же час посмотрели сотни тысяч людей.

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Читайте также, что сказали врач и тренер – о пользе настольного тенниса: Улучшает почерк, развивает интеллект и тренирует реакцию.

Мастер пинг-понга поймал мячик в стакан, стоя спиной к нему, после отскока от доски. Одним из первых, кто поставил свой "лайк", оказался бывший хорватский футболист сборной Иван Класнич. Это стоит увидеть.

Подпись под видео подсказывает, что таким способом вратари могут тренировать свою реакцию.

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Также тонкий трюк украинского футболиста поразил пользователей соцсетей.

Впрочем, похоже, что времени на каждый трюк у теннисиста уходит немало, поскольку его посты появляются в интернете нечасто.

Хотя это и не должно мешать восхищаться его точностью и хладнокровием.

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Ранее 11-летняя сирийская девочка отобралась на Олимпиаду-2020 в Токио по настольному теннису.

Смотрите сюжет, как самостоятельно сделать настольный футбол:

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настольный теннис видео реакция вратарь трюк
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