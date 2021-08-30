Такие Мальдивы в Египте: чем недовольная украинская легкоатлетка

Карина показала свои фото с моря
Украинская легкоатлетка Карина Вегнер похвасталась отдыхом на Красном море. Правда, девушка осталась недовольна сервисом, но море компенсирует недостатки.
"Море невероятное, сервис плохой. Единственный, кто нам сильно запомнился – это гид, который нас вез на яхту. Он рассказал очень интересные факты о жизни в Египте", – написала Карина в Instagram.
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