Такие Мальдивы в Египте: чем недовольная украинская легкоатлетка

Украинская легкоатлетка Карина Вегнер похвасталась отдыхом на Красном море. Правда, девушка осталась недовольна сервисом, но море компенсирует недостатки.

"Море невероятное, сервис плохой. Единственный, кто нам сильно запомнился – это гид, который нас вез на яхту. Он рассказал очень интересные факты о жизни в Египте", – написала Карина в Instagram.