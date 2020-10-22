Так же и родить можно! Девушка на девятом месяце беременности пробежала милю за пять минут (видео)

Врачи назначили американке роды на 19 октября, а она в эти сроки отправилась гонять на стадионе

Во дает! Американская спортсменка Макенна Майлер взорвала соцсети, на девятом (!!!) месяце беременности пробежав милю (1609 метров) за 5 минут и 25 секунд. Чудо из чудес было снято на легкоатлетическом стадионе в Лос-Анджелесе мужем этой сумасшедшей, как сказали бы многие, женщины.

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19 октября врачи определили 28-летней Макенне Майлер в качестве ожидаемой даты родов, однако в эти сроки вместо акушерского отделения она отправилась на стадион. "Я делаю то, что хочет мое тело", – объясняет девушка.

Муж спортсменки Майк поспорил с женой, что заплатит ей 100 долларов, если она выбежит из восьми минут. Но Макенне хватило и пяти с половиной. Притом что среднестатистическому человеку для преодоления такой дистанции бегом необходимо 10 минут 40 секунд.

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К слову, мировой рекорд в беге на милю среди женщин составляет 4.12,56 – в 1996 году его установила россиянка Светлана Мастеркова.

Видео "беременного" забега Макенны Майлер, которое муж спортсменки выложил в соцсетях, тут же стало вирусным, собрав десятки тысяч лайков.

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"Беременность – это не какая-то болезнь, а отличное состояние, в котором мы на многое способны. Думаю, многие женщины это показывают", – говорит о своем невероятном забеге с "животиком" Макенна Майлер

Девушка признается, что после родов мечтает пробиться в сборную США и выступить на Олимпийских играх.

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