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Сумоист умер после травмы головы во время боя

30 апреля, 15:41

Александр Трикиша Александр Трикиша

В результате удара японский сумоист Мицуки Амано получил травму головы и скончался в больнице. Врачи пока изучают связь между трагедией и травмой

Фото: Kyodo/via REUTERS

Фото: Kyodo/via REUTERS

В Японии 28-летний сумоист Мицуки Амано скончался в среду в токийской больнице после тяжелого падения во время своего последнего боя. Инцидент случился еще 26 марта. Месяц спортсмен провел в больнице, но спасти его жизнь врачам не удалось.

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Официальные лица ассоциации сумо заявили, что он не получил необходимую медицинскую помощь от квалифицированных специалистов в первые минуты после инцидента, сообщает scmp.com.

Также утверждается, что персонал соревнований перевернул его на спину, но медицинские эксперты говорят, что они не должны были это делать из-за возможного повреждения позвоночника.

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Мицуки Амано был в сознании, когда его доставили в скорую помощь, и мог говорить во время госпитализации. Согласно отчетам медиков, сумоист скончался от острой дыхательной недостаточности.

"Причинно-следственная связь между смертью борца и его травмой на данный момент не ясна", – заявила представитель ассоциации сумо.

В то же время, общественность уже начала требовать ужесточить правила безопасности во время проведения соревнований сумоистов.

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