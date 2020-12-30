Українська
$ 28,26
34,64
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Стриптиз года! Гимнастка раздевается, стоя вверх ногами

30 декабря, 14:12

Олег Люлька Олег Люлька

Раздевание от легендарной американки Симоны Байлз – главный символ перевернутого спорта

Коронавирус отменил множество соревнований в 2020-м, включая летнюю Олимпиаду в Токио и чемпионат Европы по футболу. Тем не менее знаменитая американская гимнастка Симона Байлз, даже в отсутствие крупных турниров, сумела "зажечь" публику. Подбивая итоги 2020-го, Международный олимпийский комитет не зря сегодня опубликовал в Twitter видео с трюком от Симоны.

Реклама

Читайте также: Девушка, дрожавшая возле Роналду, стала всемирно известной. Криштиану не оставил ее без внимания

Байлз – бесспорная победительница в номинации "раздевание-2020". А также – символ того, как мир сходил с ума, закрывшись по домам из-за ситуации с COVID-19. Все было вверх тормашками.

Приняв стойку на руках, Симона Байлз за минуту мастерски разделась. Точнее, ногами сняла с себя домашние брюки. Левая штанина далась спортсменке достаточно легко, а с правой пришлось повозиться. В итоге, Симона осталась в топе и трусах.

Симона Байлз
Реклама

Симона Байлз / Фото: Twitter

Пользователи соцсетей не перестают шутить по поводу раздевания Симоны Байлз. "У меня снять штаны тоже занимает минуту – правда, когда я нахожусь в естественном положении", – пишет один из болельщиков.

Симона Байлз

Симона Байлз

Читайте также: Во дает! Украинский вундеркинд из села выиграл пять золотых медалей на чемпионате Европы по гимнастике

Реклама

Отметим, что 23-летняя Симона Байлз – 4-кратная олимпийская чемпионка и 19-кратная чемпионка мира, что является рекордом первенства планеты. По общему количеству наград с Олимпийских игр и чемпионатов мира американка занимает второе место в истории спортивной гимнастики, уступая только уроженке Херсона Ларисе Латыниной.

Все подробности в спецтеме Итоги года в спорте

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

гимнастика разделась МОК Симона Байлз
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сексуальная легкоатлетка-чемпионка – лучшая спортсменка Украины 2020 года
Сексуальная легкоатлетка-чемпионка – лучшая спортсменка Украины 2020 годаДругие
Полностью голая с хомутом на шее: словацкая спортсменка эротически прощается с 2020-м
Полностью голая с хомутом на шее: словацкая спортсменка эротически прощается с 2020-мДругие
Чемпионки и красавицы: кто лучшая спортсменка Украины 2020 года? Опрос
Чемпионки и красавицы: кто лучшая спортсменка Украины 2020 года? ОпросДругие
Умер легендарный украинский олимпийский чемпион
Умер легендарный украинский олимпийский чемпионДругие
Parimatch поддержит первый Кубок Украины по киберспорту
Parimatch поддержит первый Кубок Украины по киберспортуДругие
До нее так купальники не носил никто. Чемпионка по кунг-фу сделала пляжную революцию
До нее так купальники не носил никто. Чемпионка по кунг-фу сделала пляжную революциюДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять