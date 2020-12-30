Стриптиз года! Гимнастка раздевается, стоя вверх ногами

Коронавирус отменил множество соревнований в 2020-м, включая летнюю Олимпиаду в Токио и чемпионат Европы по футболу. Тем не менее знаменитая американская гимнастка Симона Байлз, даже в отсутствие крупных турниров, сумела "зажечь" публику. Подбивая итоги 2020-го, Международный олимпийский комитет не зря сегодня опубликовал в Twitter видео с трюком от Симоны.

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Байлз – бесспорная победительница в номинации "раздевание-2020". А также – символ того, как мир сходил с ума, закрывшись по домам из-за ситуации с COVID-19. Все было вверх тормашками.

Приняв стойку на руках, Симона Байлз за минуту мастерски разделась. Точнее, ногами сняла с себя домашние брюки. Левая штанина далась спортсменке достаточно легко, а с правой пришлось повозиться. В итоге, Симона осталась в топе и трусах.

Реклама Симона Байлз / Фото: Twitter

Пользователи соцсетей не перестают шутить по поводу раздевания Симоны Байлз. "У меня снять штаны тоже занимает минуту – правда, когда я нахожусь в естественном положении", – пишет один из болельщиков.

Симона Байлз

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Отметим, что 23-летняя Симона Байлз – 4-кратная олимпийская чемпионка и 19-кратная чемпионка мира, что является рекордом первенства планеты. По общему количеству наград с Олимпийских игр и чемпионатов мира американка занимает второе место в истории спортивной гимнастики, уступая только уроженке Херсона Ларисе Латыниной.

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