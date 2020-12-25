Страдала булимией и резалась ножом: секс-символ, которого потеряла гимнастика

Четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова объявила о завершении. Одна из самых сексуальных гимнасток покинула спорт в 22 года.

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Ранее СМИ сообщали, что Солдатова совершила попытку суицида.Но спортсменка это объяснила тем, что на ее кухне очень острые ножи. И подтвердила, что уже несколько лет страдает булимией.

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"Это был прекрасный путь длиной в 16 лет. На этом пути было многое, но вспоминается мне сейчас только хорошее, потому что по-другому просто не может быть. Мне не о чем сожалеть и не о чем грустить – я достигла того, о чем в детстве не могла и мечтать", – призналась спортсменка.

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"Мне всего 22 года, впереди у меня вся жизнь, и у меня много планов, целей и желаний. Во многом они связаны именно с гимнастикой. Я очень надеюсь, что у меня получится реализовать все и дальше. Чтобы это сделать, я должна быть полностью здоровой, и именно здоровью я сейчас посвящаю большую часть жизни и именно в его пользу делаю выбор", – сказала Солдатова.

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8 сентября 2019 года спортсменка потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии. После этого ее исключили из состава на чемпионат мира, и девушка сделала паузу в карьере.

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