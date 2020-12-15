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"Столько криков я еще не слышала". У двухлетнего сына саблистки Кравацкой – двусторонняя пневмония

15 декабря, 15:57

Олег Люлька Олег Люлька

По словам знаменитой спортсменки, у ее ребенка от уколов уже живого места не осталось

Знаменитая украинская саблистка Елена Кравацкая угодила в больницу. Причина – у ее 2-летнего сыночка Ивана двусторонняя пневмония. Лечатся в детской городской больнице №3 Одессы.

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Об этом у себя в Instagram рассказала сама Кравацкая.

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"Мы уже почти неделю "тусим" в больнице с маленьким, попали сюда с двухсторонней пневмонией. COVID-19 отрицательный. И малышу уже лучше намного, но до полного выздоровления нас не выпишут, а это еще дней десять"

"Это оказалось сложнее, чем я думала"

"Уколы утром и вечером, у малыша уже нет живого места на попке и такие истерики, что сама не выдерживаю"

"Выходить нельзя на улицу, более того, и в коридор нельзя, благо, мы перевелись в платную палату и тут сами. Так как ночью происходит беда – детки просыпаются, плачут сильно, кому-то плохо, к кому-то врачи приходят, и почти не заснуть. Даже в отдельной палате это все очень слышно. Столько криков детских я еще нигде не слышала"

"Нельзя даже замену на день сделать, все строго"

"В итоге: сидим в четырех стенах, часа два-три Ваня точно смотрит мультики (дома мы не смотрели вообще), вечно бьет меня, устала уже повторять и объяснять. Ну, и конечно ноет, на улицу хочет очень"

"Такие дела, приятного мало, но попросила привезти мне коврик и кроссовки, в надежде, что немного смогу потренироваться, а то скоро и меня придется ложить в больничку, но другую"

"А фото как раз в точности описывает наши будни: я его развлекаю, а он плачет или дерется", – рассказала 28-летняя саблистка Елена Кравацкая

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Напомним, что не так давно Кравацкая засветила свою татуировку под интимным местом. Под левой грудью у саблистки выбита дата "19.02.2018". Для Елены она особая, ведь именно в этот день девушка стала мамой, родив сына.

Смотрите, чем в это время занимается в Италии другая украинская саблистка Ольга Харлан:

Харлан и ее возлюбленный Видео: Instagram

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Источник: Сегодня|Спорт

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